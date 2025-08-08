Phlegräische Felder bei Neapel: Die Analyse der zunehmenden Bebentätigkeit in den vergangenen Jahren deckt lange periodische Signale auf, die auf rissartige Strukturen hinweisen. Das bietet neue Ansätze zur Risikoeinschätzung.
08.08.2025 - 14:09 Uhr
In den letzten Jahren sorgen die zunehmenden Erdbeben im Vulkankomplex der Phlegräischen Felder unter dem Ballungsraum der Millionnen-Metropole Neapel in Süditalien für Unruhe. Erst kürzlich wurde das bisher stärkste Beben der Region mit einer Stärke von 4,6 registriert.