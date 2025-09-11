Christine Günther aus Bietigheim-Bissingen behandelt nicht nur menschliche Patienten. Bei Hunden gibt es allerdings einige Besonderheiten zu beachten.
11.09.2025 - 12:00 Uhr
Als die Klingel im Reihenhaus ertönt, bellt Enya aufgeregt und läuft zur Tür. Auf den ersten Blick wirkt die Hündin lebhaft und aktiv. Seit einem Sturz im Welpenalter ist der vierjährige Dackelmischling allerdings auf Physiotherapie angewiesen. Für Christine Günther aus Bietigheim-Bissingen ist Enya nicht nur ein Haustier, sondern sie war auch ihre erste tierische Patientin. Mittlerweile behandelt die Expertin auch fremde Vierbeiner.