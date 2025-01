Strahlender Sonnenschein, großer Andrang und ein Seriensieger, der den Streckenrekord um Haaresbreite verpasste: Beim Silvesterlauf in Weilimdorf sorgte nicht nur das Sportliche für gute Stimmung.

Dominik Grill 01.01.2025 - 10:00 Uhr

Mit Temperaturen rund um den Gefrierpunkt ging es frostig zu an diesem Weilimdorfer Silvesternachmittag – allerdings nur auf dem Thermometer. Die Stimmung im Publikum und am Himmel? Heiter bis wolkenlos. Die winterliche Kälte? Gehört irgendwie ja auch dazu. „Sonst schmeckt doch der Glühwein nicht“, sagte eine Besucherin lachend. Was will also das hartgesottene Winterläufer-Herz mehr? Ebenjenes wurde heuer in rekordverdächtiger Zahl unter Beweis gestellt: Insgesamt 1390 Läufer und Läuferinnen gingen über alle drei Läufe hinweg an den Start – eine neue Bestmarke für den Stuttgarter Silvesterlauf, der dieses Jahr sein 32. Jubiläum feierte.