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  4. Mini-Wald am Bahnhof: Schüler pflanzen „Tiny Forest“ in Zuffenhausen

Pilotprojekt der Deutschen Bahn Mini-Wald am Bahnhof: Schüler pflanzen „Tiny Forest“ in Zuffenhausen

Pilotprojekt der Deutschen Bahn: Mini-Wald am Bahnhof: Schüler pflanzen „Tiny Forest“ in Zuffenhausen
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Schülerinnen und Schüler der Bertha-von-Suttner-Schule setzten am Mittwoch den Spatenstich für den „Tiny Forest“ am Bahnhof Zuffenhausen. Nikolaus Hebding (links) von der Deutschen Bahn und Michael Kupka von „The Tiny Group“ betreuen das Projekt. Foto: Max Kovalenko

Aus Grau wird Grün: Rund 600 Bäume und Sträucher sollen am Bahnhof in Zuffenhausen für mehr Natur auf engem Raum sorgen. Dahinter stecken mehrere Ziele.

Der Bahnhof in Stuttgart-Zuffenhausen war bislang nicht gerade als grüne Oase bekannt. Das könnte sich nun allerdings ändern – zumindest auf 220 Quadratmetern. Auf dieser Fläche haben am Mittwoch Fünftklässler der Bertha-von-Suttner-Schule insgesamt 600 Bäume und Sträucher gepflanzt. Hintergrund ist ein Pilotprojekt der Deutschen Bahn in Zusammenarbeit mit „The Tiny Group“ Waiblingen, die für eine möglichst schnelle Aufforstung auf eine besondere Methode setzt – und dafür rund 40.000 Euro in die Hand nimmt.

 

Wie Nikolaus Hebding, Leiter des Bahnhofsmanagements der Deutschen Bahn in Stuttgart, mitteilt, entsteht erstmals auf einer Bahnhofsfläche ein „Tiny Forest“. Dabei handelt es sich um ein aus Japan stammendes Konzept, das auf der sogenannten Miyawaki-Methode beruht. Diese kommt bereits im Stuttgarter Norden zum Einsatz, wo derzeit ein 2000 Quadratmeter großer Platz entsiegelt wird. Ziel ist es in beiden Fällen, eine kleine Fläche möglichst dicht und mit vielen heimischen Arten zu bepflanzen, um innerhalb kürzester Zeit einen kleinen Urwald entstehen zu lassen. Finanziert wird die Aktion aus einem Topf für Vegetationspflege, aus dem die Bahn schöpfen kann.

„Kleine Insel schaffen“

„Letztlich machen wir das, damit sich die Kunden hier wohlfühlen. Manchmal sind sie etwas länger am Bahnhof als sie wollen und dann ist es unsere Aufgabe, das Gelände angenehm zu gestalten“, fasst Hebding die Idee zusammen. Wenn der Wald größer wird, sollen daher auch Sitzgelegenheiten installiert werden, um „eine kleine Insel“ am Bahnhof zu schaffen.

Für die Umsetzung des Projekts hat die Deutsche Bahn die „Tiny Group“ aus Waiblingen beauftragt. Das Unternehmen unter der Leitung von Frank Geggus und Michael Kupka hat es sich zur Aufgabe gemacht, versiegelte Flächen ökologisch nach der Miyawaki-Methode aufzuwerten. Dazu wurde der Boden am Bahnhof in Zuffenhausen in den vergangenen Wochen hergerichtet und mit Nährstoffen angereichert. „Wir haben den Boden einen Meter tief ausgehoben und gereinigt. Dann haben wir Schwarzerde hinzugefügt, die für die Bodenfruchtbarkeit und den Aufbau einer Humusschicht sorgt“, erklärt Geggus das Prinzip.

Natürliche Klimaanlage

Die besondere Methode bringt einige Vorteile. Denn durch die enge Bepflanzung sollen die Pflanzen nicht nur zehnmal so schnell wachsen wie gewöhnlich, sondern auch eine schnelle CO2-Speicherung gewährleisten. Überdies wirken die Pflanzen als natürliche Klimaanlage, wovon Fahrgäste besonders an heißen Tagen profitieren dürften.

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Eingepflanzt wurden die Bäume und Sträucher am Mittwoch von Schülerinnen und Schülern der 5a der Bertha-von-Suttner-Gemeinschaftsschule. Diese fanden sich an Gleis 3 ein und setzten dort unter fachkundiger Anleitung und mit sichtbarem Enthusiasmus unter anderem Eiche, Ulme und Esche sowie Weißdorn, Liguster und Roten Hartriegel in die Erde. Damit legten sie den Grundstein für einen Mini-Wald, der den Bahnhof in den nächsten Jahren doch noch in eine grüne Oase verwandeln könnte.

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