Pilotprojekt in Baden-Württemberg Kaufland testet Apotheken-Terminals – das steckt dahinter
Kaufland erprobt an fünf Standorten in Baden-Württemberg sogenannte Apotheken-Terminals – was es mit den Geräten an den Eingängen auf sich hat.
Kaufland erprobt an fünf Standorten in Baden-Württemberg sogenannte Apotheken-Terminals – was es mit den Geräten an den Eingängen auf sich hat.
Einkaufen und gleichzeitig Medikamente bestellen – das ist seit einigen Wochen in fünf Kaufland-Filialen in Baden-Württemberg möglich. An den Standorten in Bietigheim, Leonberg, Backnang, Sinsheim und Schwetzingen hat der Handelskonzern im Rahmen eines Pilotprojekts sogenannte Apotheken-Terminals im Eingangsbereich aufgestellt.