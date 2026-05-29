Im Streit um einen gesperrten Weg auf dem Anwesen von Pippa Middleton und ihrem Ehemann James Matthews hat sich Matthews nun bei einer öffentlichen Anhörung verteidigt.
29.05.2026 - 13:23 Uhr
Der Konflikt dreht sich um Barton Court, ein rund 145 Hektar großes Anwesen nahe Kintbury in der englischen Grafschaft Berkshire. Matthews (50) hatte das Anwesen im Jahr 2022 für 15,5 Millionen Pfund gekauft. Dort lebt er mit Pippa Middleton (42), der Schwester von Prinzessin Catherine, und den drei gemeinsamen Kindern Arthur (7), Grace (5) und Rose (3).