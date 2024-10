Pizza in der Pfanne - So gelingt sie ohne Ofen

Was viele Pizza-Fans nicht wissen, ist, dass sich Pizza ohne Probleme auch in der Pfanne zubereitet lässt. Das hat sogar gleich mehrere Vorteile. Erfahren Sie, wie sowohl frische als auch Tiefkühlpizza in der Pfanne zubereitet werden kann.

Matthias Kemter 22.10.2024 - 16:16 Uhr

Tatsächlich ist die Pfanne für das Aufbacken von Tiefkühlpizzen eine gute Alternative zum Ofen. Wer keinen Ofen hat oder diesen gerade anderweitig belegt hat, muss also nicht auf Pizza verzichten. In der Pfanne lassen sich sowohl frische als auch Tiefkühlpizzen zubereiten. Auch das Aufwärmen von Pizzaresten wird in der Pfanne mit dem richtigen Kniff deutlich schmackhafter (knuspriger) als in der Mikrowelle. Außerdem bietet die Herdplatte eine sparsame Alternative zum Ofen. So gelingt Ihre Pfannen-Pizza: