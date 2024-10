Nachdem Burger, Döner und Ramen den Kessel kulinarisch überflutet haben, gesellt sich jetzt ein weiterer Food-Hype dazu: Neapolitanische Pizza. Doch wie viel Pizza Napoletana braucht Stuttgart? Und was macht eine richtige gute Pizza aus? Wir haben bei Stuttgarts Profis nachgefragt.

Joachim Baier 15.10.2024 - 06:00 Uhr

Jedes Mal, wenn in Stuttgart ein Dönerladen eröffnet, macht eine Ecke weiter ein Burgerladen auf und irgendwo in der Stadt gibt’s plötzlich Ramen. Das kulinarische Angebot bietet im Kessel nicht immer die Abwechslung, die man von einer Großstadt erwarten könnte. Funktioniert ein Konzept, finden sich sofort viele Nachahmer:innen. Und da die Stuttgarter:innen Food-Hypes lieben und anscheinend immer noch genug Geld für die Gastro übrig haben, reiht sich in dieser Auflistung inzwischen ein weiteres Gericht ins Stadtbild ein: Neapolitanische Pizza.