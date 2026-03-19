Pizza und Pasta Amore mio – eine Ode an die italienische Küche
Die italienische Küche ist Weltkulturerbe. Eine Expertin erklärt, warum Pasta weit über Mehl und Wasser hinausgeht und ein Gefühl vermittelt. Und was im perfekten Bolognese-Rezept ist.
Die italienische Küche ist Weltkulturerbe. Eine Expertin erklärt, warum Pasta weit über Mehl und Wasser hinausgeht und ein Gefühl vermittelt. Und was im perfekten Bolognese-Rezept ist.
Wenn Strolch seine Susi im Kerzenlicht verliebt anschaut, der Akkordeonspieler „Bella Notte“ anstimmt, dann steht vor ihnen ein Teller Pasta, genauer Spaghetti mit Fleischbällchen. Und diese ikonische Szene aus Disneys Zeichentrickklassiker aus dem Jahr 1956 trifft auch heute noch genau da hin, wo sie sollte: ins Herz. Und das hat auch etwas mit dem Teller vor den zwei süßen Hündchen zu tun. Sharing Plates? Ramen? Sushi? Frittiertes Hühnchen? Koreanische Corn Dogs? Oder eine vegane Fitnessbowl mit Quinoa? Keine Küche steht so für allseits beliebtes Essen wie die italienische.