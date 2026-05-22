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  6. Entscheidung steht – doch keine Markthalle in Besigheim

Pläne ad acta gelegt Entscheidung steht – doch keine Markthalle in Besigheim

Pläne ad acta gelegt: Entscheidung steht – doch keine Markthalle in Besigheim
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Links, im NKD-Gebäude, war die Markthalle geplant. Foto: Archiv (avanti)

Aus dem NKD-Gebäude am Marktplatz in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) wird keine Markthalle mit Ständen und Gastro. Das ist der Grund.

Ludwigsburg: Sandra Lesacher (sl)

Eine Markthalle für Besigheim – mit dieser Idee hat der Gastronom Frank Land Anfang 2024 für Schlagzeilen gesorgt. Er betreibt mit Sebastian Maier die Marktwirtschaft am Besigheimer Marktplatz und den Marktkeller gegenüber. Ebenfalls gegenüber, dort wo aktuell NKD Klamotten und Co. verkauft, sollte die Markthalle entstehen. Diese Pläne hat Frank Land nun begraben müssen.

 

Angedacht war, dass im Erdgeschoss des Gebäudes vorne am Marktplatz kleine Essensstände, ein Souvenir-Shop, ein Feinkost-Verkauf und ein Florist einziehen. In dem Ambiente unter den Arkaden hätte man sich das gut vorstellen können. Kombiniert werden sollte das Ganze mit einem gastronomischen Angebot. Die Markthalle sollte aber auch Eventlocation sein, für Firmenfeiern und Hochzeiten.

„Vernünftig und realistisch“

Nun ist klar, dass daraus nichts wird. „Das Gebäude hat drei Eigentümer. Mit zweien sind wir uns einig, mit einem nicht. Deshalb legen wir die Pläne ad acta“, sagt Frank Land.

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Der Gastronom hätte die Markthalle „sehr gerne verwirklicht. Ich habe viel Zeit, Geld und Nerven investiert.“ Doch sei es nicht so hinzubekommen gewesen, dass es funktioniert. „Das ist schade“, sagt er. Aber unter den Bedingungen „auch vernünftig und realistisch. Es hat nicht sollen sein.“

Zehn Jahre Marktwirtschaft

Und es ist ja auch nicht so, dass Frank Land deshalb die Arbeit ausgeht. Aktuell feiert er das zehnjährige Bestehen seiner Marktwirtschaft, bei der er im vergangenen Jahr die Außengastro auf einen großen Teil des Marktplatzes erweitert hat. Zudem wird er Anfang 2027 die „Rose“ in Bietigheim mit Hotel und Restaurant übernehmen.

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