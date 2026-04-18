Ein neuer Platz in Stuttgart ist Kindern gewidmet. Ein überfälliger Schritt, denn Kindern und ihren Rechten gebührt öffentlich mehr Aufmerksamkeit. Ein Kommentar von Jan Sellner.
18.04.2026 - 07:00 Uhr
Das Navi findet den Weg, doch sonst kennt ihn fast keiner: den Platz der Kinderrechte in Stuttgart. Wüssten Sie’s? Die Auflösung: Der weithin unbekannte Platz liegt in zentraler Lage in der Kronprinzstraße/Ecke Büchsenstraße. Seit Längerem schon sind dort Spielgeräte aufgestellt. Jetzt aber ist es dem Namen nach mehr als ein Spielplatz. Nämlich ein Ort, der einen Standpunkt ausdrückt. Die Überzeugung, dass den Rechten von Kindern mehr Aufmerksamkeit gebührt!