Play-off-Halbfinale So bringt sich Allianz MTV Stuttgart selbst zu Fall
Die Stuttgarter Volleyballerinnen vergeben im ersten Duell der Play-off-Halbfinalserie gegen den Dresdner SC drei Matchbälle – nun droht das schnelle Saison-Aus.
Die Stuttgarter Volleyballerinnen vergeben im ersten Duell der Play-off-Halbfinalserie gegen den Dresdner SC drei Matchbälle – nun droht das schnelle Saison-Aus.
Lucia Varela Gomez ist zweifelsohne eine der besten Aufschlägerinnen der Volleyball-Bundesliga. Weshalb sinnbildlich für die aktuelle Lage von Allianz MTV Stuttgart ist, was der Mittelblockerin im Tiebreak des ersten Play-off-Viertelfinales gegen den Dresdner SC passierte. Beim Stand von 12:9 warf die Spanierin den Ball in die Höhe, stolperte dann aber und musste die Aufschlagbewegung abbrechen. Der Punkt ging an die Gäste – und am Ende des fünften Satzes brachten die Stuttgarterinnen sich vollends selbst zu Fall.