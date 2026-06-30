Plochinger Breakdance-Gruppe: „Battle Toys“ sichern sich den Europameistertitel

Manchen Menschen wird schon beim Zuschauen schwindelig. Seit 1997 wirbeln die Mitglieder der Plochinger Breakdance-Crew Battle Toys zu wummernden Bässen Arme und Beine akrobatisch durch die Luft. Immer wieder heimsen sie dabei nationale und internationale Preise ein. Kürzlich hat die Gruppe bei den International Dance Organization (IDO) European Hip-Hop Battle & Breaking Championships in Klagenfurt (Österreich) den Titel geholt. So sicherten sich die Tänzer erstmals den Europameistertitel im Breaking. Im Finale setzte sich die Crew gegen eine Formation aus Slowenien durch und krönte damit eine herausragende Turnierleistung.

Bereits in den Vorrunden überzeugten die „Battle Toys“ mit Kreativität, Technik und Teamgeist. Für ihre Performance sicherten sie sich in der Vorrunde die beste Show des Wettbewerbs. Im Finale bewiesen die Plochinger Nervenstärke und lieferten eine mitreißende Vorstellung ab, die die Jury und das Publikum gleichermaßen begeisterte.

Gruppe aus Plochingen hat bereits einige Titel gewonnen

Den neuesten Titel bewerten die Tänzer trotz vieler erfolgreicher Turnierteilnahmen in den vergangenen Jahren nun als „historischen Erfolg“. Bereits 2010, 2011 und 2014 erreichten die Tänzer den IDO-Weltmeistertitel. 2016 gewannen sie den deutschen Vorentscheid von „Battle of the Year“.

Der Europameistertitel markiere einen weiteren Meilenstein in der Geschichte der „Battle Toys“ und unterstreiche die langjährige erfolgreiche Arbeit der Crew, erklärt Gründungsmitglied Thomas Stark nach dem Turnier. „Dieser Titel bedeutet uns unglaublich viel. Nach Jahren harter Arbeit, unzähligen Trainingsstunden und vielen nationalen wie internationalen Wettbewerben haben wir uns einen Traum erfüllt“, freut sich die Crew nach dem Triumph in Klagenfurt.

„Battle Toys“ gehören zu bekanntesten Breaking-Crews in Deutschland

Vom Himmel ist der Sieg aber nicht gefallen. Die „Battle Toys“ gehören zu den bekanntesten Breaking-Crews Deutschlands und sind seit vielen Jahren fester Bestandteil der nationalen und internationalen Breaking-Szene. Mit zahlreichen Erfolgen bei Meisterschaften und Battles zählen sie zu den Aushängeschildern des urbanen Tanzsports in Baden-Württemberg.

Trainiert wird bis heute im Plochinger Jugendhaus. Drumherum hat sich der Sport aber weiterentwickelt. „Es ist viel athletischer geworden“, sagt Thomas Stark. Es sei immer höher, schneller und weiter gegangen. Auch auf der organisatorischen Ebene hat sich viel verändert. Zur Gründungszeit der „Battle Toys“ habe man noch in Jugendhäusern und Bahnhofshallen getanzt. Das sei nun nicht alles vorbei. Es seien aber auch die großen Bühnen hinzugekommen. „Es ist alles professioneller geworden“, sagt Stark. Inzwischen gebe es Auftritte vor mehreren hundert Zuschauern. Ein vorläufiger Höhepunkt für den Sport war, als er vor zwei Jahren als „Breaking“ Teil der olympischen Spiele in Paris war.

Für die „Battle Toys“ steht nun erst einmal die Freude über den Erfolg bei der Europameisterschaft im Vordergrund. Große Projekte sind in der nächsten Zeit keine geplant. Stattdessen möchte sich die Gruppe mit dem neuen Titel wieder stärker vermarkten und kommerzielle Auftraggeber gewinnen.