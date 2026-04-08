Ein 15-Jähriger hat am Dienstag in Plüderhausen eine unliebsame Begegnung mit einem Hund erlebt. Dieser biss zu, als der Jugendliche mit seinem Tretroller an ihm vorbeifuhr.

Jürgen Veit 08.04.2026 - 12:01 Uhr

Ein Jugendlicher hat am Dienstagnachmittag in Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) eine unliebsame Begegnung mit einem Hund erlebt. Laut der Polizei wurde er in der Unteren Kirchgasse von einem Border-Collie-Mischling gebissen. Wie die Polizei mitteilt, schnappte der Vierbeiner zu, als der 15-Jährige mit seinem Tretroller an ihm vorbeifuhr.