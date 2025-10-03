In der 366. Folge sprechen David Scheu, Heiko Hinrichsen und Christian Pavlic über das 0:2 beim FC Basel – und das anstehende Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Heidenheim.

Lina Marie Preiß 03.10.2025 - 12:15 Uhr

