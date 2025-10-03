In der 366. Folge sprechen David Scheu, Heiko Hinrichsen und Christian Pavlic über das 0:2 beim FC Basel – und das anstehende Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Heidenheim.

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 366. Folge sprechen David Scheu, Heiko Hinrichsen und Christian Pavlic über die Themen, die Fans des VfB aktuell bewegen. Die Niederlage gegen Basel und das kommende Spiel gegen Heidenheim sind im Fokus dieser Folge.

 

Die Schwerpunkte dieser Folge:

• Begrüßung & Gastvorstellung 00:00:00

• Rückblick #BaselVfB 00:03:09

• NLZ-News & Frauen 00:27:07

• Ausblick #VfBFCH 00:32:34

