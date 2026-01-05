Folge sechs von „Alles eine Altersfrage?“ befasst sich mit dem Thema Kinderkriegen. Großer Kinderwunsch trifft hier auf kinderloses Glück.
Mutter werden – kaum eine Entscheidung im Leben hat so große Auswirkungen, will so gut überlegt sein wie die Entscheidung für oder gegen eigene Kinder. Früher war der Kinderwunsch eine Selbstverständlichkeit. Doch die junge Generation (so scheint es) stellt alles in Frage – auch die Fortpflanzung. Immer mehr Frauen und Paare in Deutschland entscheiden sich bewusst dafür, erst sehr spät oder gar keine Kinder zu bekommen. Statistisch ist dieser Trend lange belegt. Häufig genannte Gründe für die Kinderlosigkeit sind finanzielle Sorgen, Angst vor Kriegen, der Knick der Karriere und die schwer abschätzbaren Folgen des Klimawandels.