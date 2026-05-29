Podcast aus Stuttgart Uwe Kassai hört da hin, wo andere wegschauen
Von Heimatlosen und Schäfern mit Burnout: Im Podcast „Archiv der Straße“ spricht Uwe Kassai mit Menschen aus Stuttgart und der Region über ihr Leben auf der Straße.
Von Heimatlosen und Schäfern mit Burnout: Im Podcast „Archiv der Straße“ spricht Uwe Kassai mit Menschen aus Stuttgart und der Region über ihr Leben auf der Straße.
Aus Stuttgart, 38 Jahre alt, Untermieter, Bürgergeldempfänger, „mach noch was ehrenamtlich nebenher“, stellt sich Marvin vor. Und ja, er ist substituiert: „Ich krieg halt einen Ersatzstoff, und gut isch. Den brauche ich, um den Alltag zu meistern.“ Was Marvin vor allem ist: Experte für die Lebensumstände auf der Straße. Und um solche Experten geht es in Uwe Kassais außergewöhnlicher Podcastsammlung „Archiv der Straße“.
Der französische Historiker Marc Bloch, einer der bedeutendsten Gelehrten seiner Zunft, wurde als Mitglied der Résistance 1944 von der Gestapo hingerichtet. Nun wurden sieben Bücher aus seiner beschlagnahmten Bibliothek zurückgegeben.