Im Podcast „Clitoria’s Secrets“ klären eine Stuttgarter Gynäkologin und ihre Freundin über Themen der Frauengesundheit auf. Vom Talk über die Vaginalflora, Endometriose, Sex oder Verhütung erscheint bald die 100. Folge.

Caroline Holowiecki 08.10.2024 - 20:02 Uhr

Sehe ich untenrum normal aus? Warum schmerzen manchmal meine Brüste? Wie genau läuft so eine Krebsvorsorgeuntersuchung ab? Diese oder ähnliche Fragen haben sich alle Frauen schon mal gestellt. Haben sie sie auch offen ausgesprochen? Selten. Katrin Gross und Ronja Hoffmann tun es – und dies so, dass jedermann mithören kann. Seit 2018 haben die beiden Freundinnen einen eigenen Podcast. In „Clitoria’s Secrets“ geht es um die Frauengesundheit und um typisch gynäkologische Aufklärungsthemen wie Brustkrebs, die Pille, um Zyklus-Apps und Familienplanung, um Schwangerschaftsdiabetes, Endometriose oder das HPV-Virus.