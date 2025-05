Wenige Tage vor dem Pokalfinale in Berlin startet auch unsere MeinVfB-Redaktion in die Endspielwoche. Und ihr könnt dabei sein! Beim „PubCannstatt“ mit Cacau in der Alten Schule in Gablenberg.

Dirk Preiß 10.05.2025 - 12:00 Uhr

Am 24. Mai spielt der VfB Stuttgart in Berlin um den DFB-Pokal. Das bedeutet: schon am Montag (19. Mai) beginnt die Endspielwoche. Für den ganzen Club – aber auch für unser MeinVfB-Team. Und wir starten mit großer Unterhaltung!