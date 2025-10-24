In der 370. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und David Scheu über das Europa-League-Spiel in Istanbul und den bevorstehenden Doppelpack gegen Mainz in Liga und Pokal.
24.10.2025 - 13:10 Uhr
Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 370. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und David Scheu über das Europa-League-Spiel bei Fenerbahce Istanbul. Außerdem gibt es das Update zu den Nachwuchsmannschaften des VfB sowie den VfB-Frauen. Dazu gibt es den großen Ausblick auf den bevorstehenden Doppelpack gegen Mainz 05 in Liga und Pokal.