In der 364. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über den Heimsieg gegen St. Pauli, sowie die kommenden Spiele gegen Celta Vigo und den 1. FC Köln.

Lars Kirchhoff 23.09.2025 - 14:00 Uhr

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 364. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über den Heimsieg des VfB gegen St. Pauli. Außerdem gibt es die News aus dem Nachwuchsleistungszentrum und aktuelle Infos zu den VfB-Frauen. Dazu gibt es natürlich auch die große Vorschau auf den Europa-League-Auftakt gegen Celta Vigo sowie auf die Bundesliga-Partie gegen den 1. FC Köln.