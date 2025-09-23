In der 364. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über den Heimsieg gegen St. Pauli, sowie die kommenden Spiele gegen Celta Vigo und den 1. FC Köln.

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 364. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über den Heimsieg des VfB gegen St. Pauli. Außerdem gibt es die News aus dem Nachwuchsleistungszentrum und aktuelle Infos zu den VfB-Frauen. Dazu gibt es natürlich auch die große Vorschau auf den Europa-League-Auftakt gegen Celta Vigo sowie auf die Bundesliga-Partie gegen den 1. FC Köln.

 

Die Schwerpunkte dieser Podcastfolge:

• Begrüßung & Gastvorstellung 00:00:00

• Rückblick #VfBSTP 00:04:01

• NLZ-News & Frauen 00:21:28

• Ausblick #VfBCelta 00:31:39

• Ausblick #KOEVfB 00:53:49

PodCannstatt auf Youtube | bei Spotify | bei Apple Podcast

Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Regelmäßig erscheint eine neue Folge in den diversen Podcatchern Ihrer Wahl.