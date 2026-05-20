In der 407. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über das 2:2 in Frankfurt – und blicken auf das große Finale im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München.

red 20.05.2026 - 10:02 Uhr

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 407. Folge analysieren Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler das 2:2 bei Eintracht Frankfurt und die damit verbundene Qualifikation für die Champions League. Die Deutsche Meisterschaft der U17 ist ebenso ein Thema wie das DFB-Pokalfinale der U19 am Freitag (17 Uhr) – im Vorfeld des Endspiels haben wir exklusiv mit Trainer Tobias Rathgeb gesprochen. Und wir blicken natürlich ausführlich voraus auf das Finale im DFB-Pokal zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München am Samstag (20 Uhr) im Berliner Olympiastadion. Viel Spaß beim Hören!