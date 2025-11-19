In der 376. Folge sprechen Dirk Preiß und Philipp Maisel mit Pascal Stenzel über seinen Weg zum VfB Stuttgart, das kommende Duell mit dem BVB und eine mögliche Vertragsverlängerung.

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 376. Folge sprechen Dirk Preiß und Philipp Maisel im Rahmen der sechsten Ausgabe des „PubCannstatt“ in der „Alten Schule“ in Stuttgart-Gablenberg mit VfB-Publikumsliebling Pascal Stenzel über seinen Weg zum VfB Stuttgart, darüber, wie Sebastian Hoeneß den Verein zurück in die Erfolgsspur führte, und über die Frage einer möglichen Vertragsverlängerung. Außerdem blicken sie voraus auf das Bundesligaduell mit Borussia Dortmund.

 

Die Schwerpunkte dieser Podcastfolge:

• Begrüßung & Gastvorstellung 00:00:00

• Calles Weg zum VfB 00:02:12

• Auf der Erfolgsspur mit Hoeneß 00:30:57

• Ausblick #BVBVfB 00:54:00

• Tiki Taka 01:06:26

PodCannstatt auf Youtube | bei Spotify | bei Apple Podcast

Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Regelmäßig erscheint eine neue Folge in den diversen Podcatchern Ihrer Wahl.