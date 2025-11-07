In der 373. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über den Sieg gegen Feyenoord und blicken voraus auf das Bundesliga-Duell gegen FC Augsburg.

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 373. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über den Sieg gegen Feyenoord Rotterdam in der Europa League, die Nicht-Nominierung von Angelo Stiller für die Nationalmannschaft – und blicken voraus auf das Bundesliga-Duell mit dem FC Augsburg. Außerdem gibt es Neuigkeiten zu den VfB-Frauen und den Nachwuchsteams des Vereins.

 

Die Schwerpunkte dieser Podcastfolge:

• Begrüßung & Gastvorstellung 00:00:00

• Rückblick #VfBFEY 00:02:13

• DFB-Nominierung 00:32:46

• NLZ-News & Frauen 00:41:57

• Ausblick #VfBFCA 00:51:05

