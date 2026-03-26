In der 399. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über das 5:2 beim FC Augsburg – und blicken auf die aktuellen Ereignisse während der Länderspielpause.

red 26.03.2026 - 16:00 Uhr

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 399. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über das 5:2 beim FC Augsburg – und blicken auf die Ereignisse während der Länderspielpause. Dazu gibt es die neuesten Entwicklungen aus dem NLZ sowie die Hintergründe zum Trainerwechsel bei den VfB-Frauen. Viel Spaß beim Hören!