In der 399. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über das 5:2 beim FC Augsburg – und blicken auf die aktuellen Ereignisse während der Länderspielpause.

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 399. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über das 5:2 beim FC Augsburg – und blicken auf die Ereignisse während der Länderspielpause. Dazu gibt es die neuesten Entwicklungen aus dem NLZ sowie die Hintergründe zum Trainerwechsel bei den VfB-Frauen. Viel Spaß beim Hören!

 

Die Schwerpunkte dieser Podcast-Folge:

  • Begrüßung & Themenvorstellung 00:00:00
  • Rückblick #FCAVfB 00:02:53
  • NLZ-News & Frauen 00:35:12
  • Länderspielpause 00:54:33

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Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Regelmäßig erscheint eine neue Folge in den diversen Podcatchern Ihrer Wahl.