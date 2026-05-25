In der 408. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über das DFB-Pokalfinale in Berlin – und blicken zurück auf die herausragende Saison des VfB Stuttgart.

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 408. Folge analysieren Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler das Finale im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München. Dazu sprechen unsere Hosts über den Triumph der VfB-U19 im DFB-Pokalfinale gegen den VfL Wolfsburg. Und wir schauen ausführlich zurück auf viele schöne Momente und Erlebnisse der abgelaufenen Saison. Viel Spaß beim Podcast-Hören!

 

Die Schwerpunkte dieser Podcast-Folge:

  • Begrüßung & Themenvorstellung 00:00:00
  • Rückblick Pokalfinale 00:02:32
  • NLZ-News & Frauen 00:28:00
  • Rückblick VfB-Saison 00:36:37
  • Ausblick Sommerpause 01:19:37

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Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Regelmäßig erscheint eine neue Folge in den diversen Podcatchern Ihrer Wahl.