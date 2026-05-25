In der 408. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über das DFB-Pokalfinale in Berlin – und blicken zurück auf die herausragende Saison des VfB Stuttgart.

red 25.05.2026 - 18:02 Uhr

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 408. Folge analysieren Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler das Finale im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München. Dazu sprechen unsere Hosts über den Triumph der VfB-U19 im DFB-Pokalfinale gegen den VfL Wolfsburg. Und wir schauen ausführlich zurück auf viele schöne Momente und Erlebnisse der abgelaufenen Saison. Viel Spaß beim Podcast-Hören!