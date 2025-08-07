Der Podcast unseres MeinVfB-Teams geht wieder auf Tour: Der „PubCannstatt gastiert in der Alten Schule in Gablenberg. Diesmal zu Gast: VfB-Boss Alexander Wehrle.
07.08.2025 - 12:00 Uhr
Bei unseren Live-Podcastaufnahmen im Pub Alte Schule in Stuttgart-Gablenberg war bisher immer mächtig was los: So sprachen einst der Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und sein Sportdirektor Christian Gentner über ihre Arbeit beim VfB Stuttgart. Torhüter Fabian Bredlow gab tiefe Einblicke in das Leben eines Profifußballers. Markenbotschafer Cacau verzückte alle mit Esprit und Charme. Und VfB-Vorstandsboss Alexander Wehrle leitete das VfB-Jahr 2025 mit einem famosen Auftritt nebst Lokalrunde in der Stuttgarter Kultkneipe ein. Nun kommt Wehrle erneut in die Alte Schule!