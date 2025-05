Warum das Heim-Finale gegen den FC Augsburg so wichtig ist

Der Podcast unserer Redaktion beschäftigt sich regelmäßig mit der Situation beim VfB Stuttgart. In der 346. Folge sprechen David Scheu, Felix Mahler und Christian Pavlic über das 1:0 beim FC St. Pauli – und das letzte Heimspiel der Saison gegen den FC Augsburg am Sonntag.

Christian Pavlic 08.05.2025 - 16:00 Uhr

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 346. Folge sprechen David Scheu, Christian Pavlic und Felix Mahler über das 1:0 beim FC St. Pauli. Neben den NLZ-News und dem Blick auf die VfB-Frauen gibt es auch die große Vorschau auf die Bundesliga-Partie gegen den FC Augsburg am Sonntag (19.30 Uhr/Liveticker) in der Cannstatter Arena.