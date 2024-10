Beim Thema Heimat schlagen zwei Herzen in der Brust

Podiumsdebatte in Waiblingen

Gibt es mehr als eine Heimat und was macht sie aus? Darüber haben vier Gäste aus der Türkei, Griechenland, Kroatien und Deutschland auf Einladung des Heimatvereins Waiblingen diskutiert.

Annette Clauß 25.10.2024 - 17:13 Uhr

Eigentlich wollte Jadranka Kolar im Mai 1991 nur ein paar schöne Tage bei ihrer Patentante in Stuttgart verbringen. Doch der Kroatienkrieg stellte das Leben der Studentin auf den Kopf: „Ich konnte nicht mehr nach Hause zurück und wollte auch nicht.“ Die damals 25-Jährige, die kein Deutsch sprach, musste also einen Job finden und in der Fremde zurechtkommen. „Es war eine harte Zeit. Ich kann gut verstehen, welche Probleme Leute haben, die heute von anderswo nach Deutschland kommen.“