Was kann man von der Homöopathie lernen

Bei einer Podiumsdiskussion aus der Reihe „Mittendrin“ kommen sich Verfechter und Kritiker der Homöopathie teilweise recht nahe.

Werner Ludwig 01.10.2024 - 18:46 Uhr

Beruht die Wirkung der Homöopathie allein auf dem Placebo-Effekt? Für den Esslinger Hausarzt Jürgen De Laporte lautet die Antwort eindeutig Nein. Neuere Studien zeigten Wirkungen der hochverdünnten Präparate, die klar über die Wirkung von Scheinmedikamenten hinausgingen und zudem reproduzierbar seien. „Doch das ist bei vielen noch nicht angekommen“, sagte der Mediziner am Montagabend bei einer Podiumsdiskussion der Reihe „Mittendrin“ der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten in der Architektenkammer Baden-Württemberg. De Laporte steht dem Bezirk Nordwürttemberg des Hausärzteverbands Baden-Württemberg vor und setzt in seiner eigenen Praxis sowohl auf klassische Schulmedizin als auch auf homöopathische Behandlungsmethoden.