Die VfB-Legenden Karlheinz Förster und Guido Buchwald sowie Sportdirektor Christian Gentner erinnern sich an die Finals gegen den FC Bayern – und sind vor der Neuauflage optimistisch.
Der FC Bayern ist nicht unbedingt der Lieblingsgegner des VfB Stuttgart. In dieser Saison gab es gegen den Meister schon drei Niederlagen (1:2 im Supercup, 0:5 und 2:4 in der Bundesliga), und auch die Historie der bisherigen Pokalendspiele gegen die Münchener taugt nicht als Mutmacher. Die zwei Finalduelle in Berlin gingen mit 2:5 (1986) und 2:3 (2013) verloren. Trotzdem sagt VfB-Legende Karlheinz Förster vor der Neuauflage an diesem Samstag (20 Uhr): „Unser Team hat sich in der Liga super präsentiert – eine Chance gibt es auf jeden Fall.“ Sofern sich Geschichte nicht wiederholt.