Mit einer Party auf dem Schlossplatz endete das lange VfB-Wochenende. Die Mannschaft präsentierte den Fans den Pokal.

Frank Rothfuß 25.05.2025 - 18:45 Uhr

Jamie Leweling versprach schon mal die nächster Feier. Gerade mal ein Tag alt war der Pokalsieg in Berlin, da ließ der Flügelspieler die zigtausenden Fans auf dem Schlossplatz wissen: „Seid doch mal ruhig! Habt Ihr das Europa-League-Finale gesehen? Tottenham 17. Platz in der Premier League. Das heißt, wir können den Scheiß Europapokal gewinnen!“ Und stimmte gleich noch an, begleitet von einem vielköpfigen Chor: „Stuttgart International!“