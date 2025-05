Es wird ein Wochenende im Zeichen des Fußballs. Überall werden die Fernseher laufen. Beim Public Viewing auf dem Schlossplatz stehen fünf Leinwände. Was muss man alles wissen?

Es ist schon ein gewaltiges Bohei, dass da rund um den VfB Stuttgart stattfindet. Dass mag so manchem übertrieben scheinen, der mit Fußball nichts am Hut hat. Doch dieses Wochenende hüllt sich Stuttgart, mit Ausnahme einiger hartnäckiger Blauer, ganz in Weiß und Rot. Die Stadt trägt Brustring. Was erwartet die Fans?