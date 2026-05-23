Am Samstag platzt Stuttgart aus allen Nähten. Auf dem Schlossplatz steigt das SWR-Sommerfestival, im Neckarpark das Public Viewing zum VfB-Pokalfinale. Wir sind live dabei.
23.05.2026 - 18:59 Uhr
Stuttgart steht ein emotionales Wochenende bevor. Bei traumhaftem Sommerwetter gibt es gleich zwei große Events, welche die Massen anlocken. Beim Mercedes-Benz-Museum fiebern 18.000 VfB-Fans beim Public Viewing mit ihrer Mannschaft mit, die in Berlin gegen den FC Bayern München zum Pokalfinale antritt (Anpfiff: 20 Uhr).