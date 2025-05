Wie wird am Sonntag in Stuttgart gefeiert?

Der VfB ist Pokalsieger. Und soll in Stuttgart entsprechend gefeiert werden. Eintrag ins Goldene Buch der Stadt, Corso, Schlossplatz – was ist alles geplant an diesem Sonntag?`

Frank Rothfuß 24.05.2025 - 23:24 Uhr

Diese Nacht wird eine lange. Für die Spieler des VfB in Berlin, und die Fans in Stuttgart, sie die Kneipen bevölkern. Doch am Sonntag sind wieder alle gefordert. Die Mannschaft wird sich und den Pokal präsentieren.