1155 Passagiere sehen sich um Traum gebracht und kämpfen nun mit einer Petition gegen die Reederei. Die Alternativroute sei enttäuschend gewesen.
27.04.2026 - 12:04 Uhr
Es sollte eine unvergessliche Reise werden: Ende März stach das Kreuzfahrtschiff „Renaissance“ der französischen Reederei Compagnie Française de Croisières (CFC) vom nordfranzösischen Dünkirchen aus in See. Für die 1.155 Passagiere stand ein besonderes Abenteuer bevor - eine 15-tägige Kreuzfahrt nach Nordnorwegen mit dem großen Versprechen, das magische Naturschauspiel der Polarlichter zu erleben.