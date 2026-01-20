In der vergangenen Nacht tanzten Polarlichter am Himmel über Baden-Württemberg. Gibt es auch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Chance, das Himmelsspektakel hier zu sehen?

In Baden-Württemberg waren in der Nacht zum 20. Januar 2026 Nordlichter am Himmel zu sehen. Die Seite www.polarlicht-vorhersage.de hatte vorher die Wahrscheinlichkeit auf Nordlichtsichtungen als „extrem hoch“ eingestuft (Stand: 19.1.2026 - 22.00 Uhr) und richtig gelegen. Auf der Vorhersage-Seite gibt es nach wie vor eine Polarlichtvorwarnung für die Zeit vom 19. bis 20. Januar. Dort heißt es: „Am 18. Januar 2026 um 18:00 UTC ereignete sich ein LD-Flare der Klasse X1.9. Auf dem CCOR-1-Instrument des GOES-Satelliten ist ein erdgerichteter Full-Halo-CME zu sehen. Dieser wird die Erde voraussichtlich in etwa 24 bis 48 Stunden erreichen. Dann ist mit starken geomagnetischen Störungen zu rechnen. Helle Polarlichter sind möglich.“

Kann man also Polarlichter auch in der nächsten Nacht in Baden-Württemberg beobachten?

Polarlichter heute in BW: Wo kann man sie sehen?

In verschiedenen Regionen Deutschlands besteht hin und wieder die Möglichkeit, Polarlichter zu beobachten. In solchen Momenten leuchtet der Nachthimmel in eindrucksvollen Farben wie Grün, Violett, Gelb und Rot. Besonders in ländlichen Gegenden sind die Lichter oft gut sichtbar. Doch stellt sich die Frage: Können Nordlichtbegeisterte in Deutschland auch derzeit die faszinierenden Lichter am Himmel erblicken? Und wie sieht die Vorhersage für die kommenden Nächte aus?

Nach Angaben der US-amerikanischen Umweltbehörde NOAA kann die Wahrscheinlichkeit, dass Nordlichter in den kommenden Nächten über Deutschland zu sehen sind, als „mittelmäßig“ eingeschätzt werden.

Nordlichter-Vorhersage: Wann sind sie zu sehen?

Grundsätzlich gelte für die Sichtung von Polarlichtern über Deutschland: Je stärker die Sonnenstürme, desto besser die Sichtbarkeit auch für die südlicheren Breiten, erklärte ein Sprecher des Deutschen GeoForschungsZentrums (GFZ). Ein Maß für die Stärke eines Sonnensturms sei der Kp-Index. Ein Kp-Index zwischen 0 und 3 weist demnach auf eine geringe Sonnenaktivität hin, bei einem Kp-Wert von 9 stünden Polarlichter sogar über der Mitte Deutschlands - zum Beispiel Dresden oder Kassel. In sehr seltenen Fällen könne man diese dann auch vom Alpenraum aus sehen. Voraussetzung dafür sei klarer Himmel und freie Sicht nach Norden. Für die kommenden Nächte sagt die NOAA maximale KP-Werte von 6,00 voraus. In der Nacht zu Dienstag lag dieser Wert übrigens bei 8,00.

Polarlichter sehen: So wird das Wetter in der Nacht in BW

Wer Polarlichter beobachten will, braucht die entsprechenden Wetterbedingungen. Diese sind laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) für die Nacht zu Mittwoch, 21.1.2026, recht günstig. Demnach ist der Himmel über Baden-Württemberg meist klar und wolkenlos. Nur in den Niederungen und in Oberschwaben muss mit Nebel und Hochnebel gerechnet werden. Polarlichtfans müssen sich allerdings warm anziehen. Laut den Meteorologen wird eine Tiefsttemperatur von bis -9 Grad erwartet.

Polarlichter aktuell: Die beste Uhrzeit für Nordlichter über BW

Einige Nordlichtfotografen empfehlen auf ihren Websites die erste Nachthälfte als beste Beobachtungszeit. Wichtig ist vor allem, dass es möglichst dunkel ist. Der Beobachtungszeitpunkt sollte also weit weg von Sonnenauf- und Sonnenuntergang liegen. In Baden-Württemberg geht die Sonne am Dienstag gegen 17.00 Uhr unter. Dann steigt theoretisch circa ab 20 Uhr die Chance auf Nordlichter am Abendhimmel an. Auch der Mond hat gerade erst seine Neumondphase durchschritten und „stört“ nicht bei einem möglichen Himmelsspektakel. Nordlicht-Gucker sollten sich zur Beobachtung einen möglichst dunklen Ort aussuchen. In hell erleuchteten Städten wie etwa Stuttgart oder Karlsruhe ist eine Sichtung eher unwahrscheinlich.