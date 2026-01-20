In der vergangenen Nacht tanzten Polarlichter am Himmel über Baden-Württemberg. Gibt es auch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Chance, das Himmelsspektakel hier zu sehen?
In Baden-Württemberg waren in der Nacht zum 20. Januar 2026 Nordlichter am Himmel zu sehen. Die Seite www.polarlicht-vorhersage.de hatte vorher die Wahrscheinlichkeit auf Nordlichtsichtungen als „extrem hoch“ eingestuft (Stand: 19.1.2026 - 22.00 Uhr) und richtig gelegen. Auf der Vorhersage-Seite gibt es nach wie vor eine Polarlichtvorwarnung für die Zeit vom 19. bis 20. Januar. Dort heißt es: „Am 18. Januar 2026 um 18:00 UTC ereignete sich ein LD-Flare der Klasse X1.9. Auf dem CCOR-1-Instrument des GOES-Satelliten ist ein erdgerichteter Full-Halo-CME zu sehen. Dieser wird die Erde voraussichtlich in etwa 24 bis 48 Stunden erreichen. Dann ist mit starken geomagnetischen Störungen zu rechnen. Helle Polarlichter sind möglich.“