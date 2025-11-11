Polarlichter faszinieren die Menschen immer wieder aufs Neue. Auch in Deutschland häufen sich die Chancen, sie am Himmel zu bestaunen. Ist der aktuelle Sonnensturm stark genug und können wir diese Nacht wieder Nordlichter sehen?
11.11.2025 - 16:12 Uhr
Starker Sonnensturm bringt uns neue Chance auf Nordlichter
In Deutschland auf Polarlichtjagd zu gehen, ist ein neuer Hype geworden. Die Menschen in den Sozialen Netzwerke spekulieren in diesen Stunden wieder, ob der aktuelle Sonnensturm denn stark genug sei, die Nordlichter auch bis in unsere Breitengrade sehen zu können.