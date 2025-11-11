Polarlichter faszinieren die Menschen immer wieder aufs Neue. Auch in Deutschland häufen sich die Chancen, sie am Himmel zu bestaunen. Ist der aktuelle Sonnensturm stark genug und können wir diese Nacht wieder Nordlichter sehen?

In Deutschland auf Polarlichtjagd zu gehen, ist ein neuer Hype geworden. Die Menschen in den Sozialen Netzwerke spekulieren in diesen Stunden wieder, ob der aktuelle Sonnensturm denn stark genug sei, die Nordlichter auch bis in unsere Breitengrade sehen zu können.

So entstehen Polarlichter Polarlichter entstehen, wenn geladene Teilchen der Sonne (Sonnenwind) auf das Magnetfeld der Erde treffen und in die Atmosphäre an den Polen eindringen. Dort kollidieren die Teilchen mit Sauerstoff- und Stickstoffatomen, wodurch diese angeregt werden und Licht emittieren, das als Polarlicht sichtbar wird.

Aufgrund der erhöhten Sonnenaktivität können die spektakulären Lichter mittlerweile auch bis in unsere Regionen beobachtet werden. 2025 waren Polarlichter bereits mehrfach in Deutschland zu sehen, besonders jetzt, mit dem Beginn der dunkleren Jahreszeit, steigt die Wahrscheinlichkeit.

Vorhersage von Polarlichtern in Deutschland

Gleich drei Sonneneruptionen gab es in den Tagen vom 09. bis 11. November. Die ausgewerteten Daten zeigen eine hohe Wahrscheinlichkeit für Nordlichter – auch in Deutschland könnten sie zu sehen sein.

Laut Vorhersage kann es schon heute Abend (11.11.) losgehen. Die Chance auf Polarlichter soll bis zum 13.11. anhalten.

Wie sind die Sichtbedingungen in den nächsten Nächten?

Laut windy.com werden die Nächte leider etwas bewölkt sein. Die dichte Wolkendecke zieht aber nach Osten ab und es bleibt zu hoffen, dass sich ein paar Wolkenlücken bilden.