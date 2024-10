In seiner Zeit als Bundespräsident war Frank-Walter Steinmeier bereits dreimal in Griechenland. Nun kommt er erneut. Ein Thema wird die schwierige gemeinsame Vergangenheit sein.

mmf/dpa 28.10.2024 - 18:02 Uhr

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beginnt am Dienstag einen dreitägigen offiziellen Besuch in Griechenland. Er will dabei nach Angaben des Bundespräsidialamts die engen beiderseitigen Beziehungen in ihrer ganzen Breite würdigen. Ein Schwerpunkt werden die Verbrechen von Hitler-Deutschland im Zweiten Weltkrieg sein. Deutsche und italienische Truppen hatten Griechenland 1941 besetzt.