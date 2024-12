Aya Krkoutli floh vor elf Jahren mit ihrer Familie aus Syrien. Ihr macht die Stimmung in Deutschland Sorge – und die Forderung, dass syrische Flüchtlinge zurückkehren sollen.

Annika Grah 10.12.2024 - 09:04 Uhr

Am Samstag kann Aya Krkoutli sich kaum vom Handy lösen. Beim Grünenparteitag in Reutlingen ist sie mit dem Kopf in ihrer Heimat Syrien. Sie verfolgt arabische Nachrichtenseiten – gegen Nachmittag teilt sie einen Flighttracker. Es verbreiten sich erste Gerüchte, dass Assad Syrien verlassen haben könnte. Das Unglaubliche deutet sich an: Der Diktator Assad ist gestürzt.