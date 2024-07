Max Uthoff überbrückt die Sommerpause in der ZDF-„Anstalt“ mit zwei Abenden im Renitenztheater Stuttgart. An diesem Mittwochabend kann man ihn noch einmal erleben. Es gibt noch Restkarten an der Abendkasse.

Matthias Ring 24.07.2024 - 14:06 Uhr

Derweil „Die Anstalt“ wie viele öffentlich-rechtliche Formate in die wohlverdiente Sommerpause entschwunden ist, hat Max Uthoff, der seit Juni Maike Kühl als neues Ensemblemitglied der ZDF-Kabarettsendung an seiner Seite hat, Zeit, auf der Bühne zu stehen. Wobei: So viel Zeit hat der in Stuttgart gern gesehene Münchner nicht mehr. Im Gegensatz zu den meist monothematischen „Anstalts“-Sendungen, die nur 45 Minuten dauern, packt er so viel rein in sein fünftes Soloprogramm „Alles im Wunderland“, als ob es sein letztes sein könnte.