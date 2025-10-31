Ein Mann bei Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) stellt bei der Fahrt mit einem Firmenwagen fest, dass die Bremse nicht funktioniert. Kein Wunder, stellen dann Mechaniker fest.
31.10.2025 - 14:08 Uhr
Das Polizeipräsidium Ludwigsburg veröffentlicht eine Polizeimeldung, die sprachlos macht: Einem Mitarbeiter sei bei einer Fahrt aufgefallen, dass der frisch ersteigerte Mercedes GLE 400 seiner Firma keinerlei Bremswirkung zeigte. Der Wagen wurde mit einem Neuwert von 100.000 Euro über eine Aktionsplattform gekauft.