Ein Duo stiehlt der Polizei zufolge auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt eine Tasche mit mehreren Zehntausend Euro Bargeld. Nun wird nach verdächtigen Männern gesucht.

red/dpa/lsw 17.12.2024 - 09:55 Uhr

Zwei unbekannte Männer haben am Freitag an einem Stand auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt eine Aktentasche mit mehreren Zehntausend Euro Bargeld geraubt. Wie die Polizei berichtete, klopfte ein Mann gegen 10.15 Uhr an dem Stand auf dem Schillerplatz und lenkte die 58-jährige Standinhaberin offenbar ab. Der andere Mann habe die Tasche aus dem Stand entwendet, in der auch mehrere Dokumente waren.