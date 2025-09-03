Mit einem plötzlichen Spurwechsel hat ein noch unbekannter SUV-Fahrer am Dienstagabend auf der B10 bei Esslingen einen schweren Unfall verursacht. Die Polizei sucht Zeugen.

﻿ Am Dienstagabend hat sich auf der B10 bei Esslingen-Brühl ein schwerer Unfall ereignet. Gegen 19.20 Uhr war nach Angaben der Polizei ein 33-Jähriger mit seinem VW Golf in Richtung Stuttgart unterwegs, als ein unbekannter Fahrer mit seinem dunklen BMW-SUV unvermittelt die Spur wechselte und den 33-Jährigen geschnitten haben soll.

Der Fahrer musste deshalb stark abbremsen und nach rechts ausweichen. Dabei kam er ins Schleudern und krachte in die Leitplanken der Ausfahrtsspur. Ein 45-Jähriger fuhr unmittelbar danach mit seiner Mercedes C-Klasse ins Heck des VW.

Der Fahrer des Golf und seine 59-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Beide Autos waren aber so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden an Fahrzeugen und Leitplanken beträgt nach Schätzungen der Polizei rund 15.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht auf B10

Die Straße musste wegen ausgelaufener Betriebsstoffe bis 22.15 Uhr gereinigt und dafür zeitweise gesperrt werden. Dafür setzte die Straßenmeisterei eine Spezialmaschine ein. Der Fahrer des SUV soll nach dem Unfall weiter in Richtung Stuttgart gefahren sein. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter 07 11 / 39 90 42 0.