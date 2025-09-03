Mit einem plötzlichen Spurwechsel hat ein noch unbekannter SUV-Fahrer am Dienstagabend auf der B10 bei Esslingen einen schweren Unfall verursacht. Die Polizei sucht Zeugen.
03.09.2025 - 12:51 Uhr
Am Dienstagabend hat sich auf der B10 bei Esslingen-Brühl ein schwerer Unfall ereignet. Gegen 19.20 Uhr war nach Angaben der Polizei ein 33-Jähriger mit seinem VW Golf in Richtung Stuttgart unterwegs, als ein unbekannter Fahrer mit seinem dunklen BMW-SUV unvermittelt die Spur wechselte und den 33-Jährigen geschnitten haben soll.