Der 53-Jährige Patrick Thömmes brach am Donnerstag mit seiner schwarzen Honda auf. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Was ist mit Patrick Thömmes geschehen? Seit Donnerstag, 4. Juni, wartet seine Lebensgefährtin Alexandra Kühne auf ein Lebenszeichen des 53-Jährigen, der mit seinem Motorrad von Weil der Stadt aus zu einer Tour in den Schwarzwald aufgebrochen war. Wie sie in ihrem mittlerweile tausende Male geteilten Suchaufruf auf Facebook schreibt, sei das Mobiltelefon ihres Partners an jenem Donnerstag um 9 Uhr im Funknetz nahe Seewald-Erzgrube eingeloggt gewesen. Seitdem habe es kein neues Signal gegeben.

Seewald-Erzgrube im Landkreis Freudenstadt liegt direkt an der Nagoldtalsperre. Die Straßen rund um das Gewässer sind bei Bikern äußerst beliebt, die Talsperre selbst ist ein fast schon traditioneller Zwischenstopp bei Motorradtouren. Allerdings schreibt Alexandra Kühne auf Facebook: „Mein Partner war bei Touren immer allein unterwegs und mied große Menschenansammlungen.“

Partnerin des Bikers vermutet einen Unfall

Wie sie ebenfalls schreibt, vermute sie selbst einen Unfall. Allerdings ziehe laut ihrem Post die Polizei auch in Betracht, dass sich Patrick Thömmes abgesetzt haben könnte. „Diese Ansicht teile ich gar nicht, das widerspricht voll dem Wesen meines Partners.“

Der Fall liegt beim Polizeipräsidium Ludwigsburg, da der Vermisste in dessen Einzugsgebiet gemeldet ist. Auf Nachfrage antwortet Pressesprecherin Yvonne Schächtele: „Die Person gilt nach wie vor als vermisst.“ Zeugen, die in der Umgebung von Seewald-Erzgrube sowie der Talsperre etwas wahrgenommen hätten, sollten sich umgehend bei der Polizei melden.

Schwarze Honda, schwarze Motorradkombi, schwarzer Helm

Patrick Thömmes war auf seiner schwarzen Honda SC60 (auch CB 1000 R) unterwegs, ein sogenanntes „Naked Bike“ ohne Vollverkleidung. Das Kennzeichen des Motorrads lautet „BB KT 32“. Sowohl die Motorradkombi als auch der Helm des 53-Jährigen sind ebenfalls schwarz.

Laut Alexandra Kühne besteht derzeit Kontakt zu Hundestaffeln, der Bergwacht und zahlreichen freiwilligen Helfern. Auch mögliche Routenpläne sind ein Thema. „Die Kriminalpolizei wird den Laptop voraussichtlich erst am Montag auswerten“, heißt es in ihrem aktuellen Facebook-Post vom Sonntagmorgen. Darin bittet auch sie darum, Hinweise direkt an die Polizei weiterzugeben.