Der Fahrer eines Kleinkraftrades ist nach einem Unfall an einer Ampel in Kirchheim ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Elisabeth Maier 25.06.2026 - 16:25 Uhr

Schwer verletzt ist der Fahrer eines Kleinkraftrades nach einem Unfall am Mittwoch in Kirchheim in eine Klinik gebracht worden. Der 43-Jährige war gegen 17.30 Uhr mit einem Kleinkraftrad auf der Schlierbacher Straße in Richtung Ortsausgang unterwegs. An der Kreuzung mit der Untere Steinstraße hielt eine 53 Jahre alte Hyundai-Fahrerin vor einer Fußgängerampel an, die auf Rot schaltete.