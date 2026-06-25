Der Fahrer eines Kleinkraftrades ist nach einem Unfall an einer Ampel in Kirchheim ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Reporterin: Elisabeth Maier (eli)

Schwer verletzt ist der Fahrer eines Kleinkraftrades nach einem Unfall am Mittwoch in Kirchheim in eine Klinik gebracht worden. Der 43-Jährige war gegen 17.30 Uhr mit einem Kleinkraftrad auf der Schlierbacher Straße in Richtung Ortsausgang unterwegs. An der Kreuzung mit der Untere Steinstraße hielt eine 53 Jahre alte Hyundai-Fahrerin vor einer Fußgängerampel an, die auf Rot schaltete.

 

Nach starker Bremsung Sturz auf die Fahrbahn

Der Zweirad-Lenker musste daraufhin nach Angaben der Polizei stark abbremsen und fiel auf die Fahrbahn. Im Anschluss rutschte er samt seiner Maschine gegen den Wagen. Dabei zog sich der Mann so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik kam und dort stationär aufgenommen werden musste. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro.