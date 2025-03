Polizeieinsatz am Frauentag in Stuttgart

Mehrere Tausend Frauen demonstrieren am Samstag in Stuttgart. Am Rande kommt es zum Konflikt mit der Polizei. Die Hintergründe.

Christine Bilger 10.03.2025 - 16:39 Uhr

Nach der großen Demo am Weltfrauentag am vergangenen Samstag sind die Organisatorinnen hart mit der Polizei ins Gericht gegangen. Nach zwei Festnahmen am Rande der Kundgebung war von „Polizeigewalt“ und „Gewalt gegen Frauen“ die Rede. Die Polizei ihrerseits hatte berichtet, dass Teilnehmende auch Einsatzkräfte angegriffen hätten.