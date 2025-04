Wegen eines Mannes, der mit einem Messer unterwegs war, ist die Polizei am Montagnachmittag in Metzingen ausgerückt.

Nina Scheffel 07.04.2025 - 17:55 Uhr

Ein laut Polizei offensichtlich psychisch auffälliger 31-Jähriger musste am Montagnachmittag in Metzingen (Kreis Reutlingen) von Beamten in Gewahrsam genommen werden.