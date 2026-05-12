Nach einem Streit auf dem Bosch-Werksgelände hat die Polizei einen tatverdächtigen Mitarbeiter gesucht. Die Suche endete vier Kilometer entfernt.

Aufregung in Feuerbach am Nachmittag: Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten am Dienstag gegen 15.20 Uhr in das Werk am Bosch-Standort in der Wernerstraße aus. Vorausgegangen war ein Streit unter Mitarbeitern einer externen Firma, bei dem einer der beiden verletzt wurde. Weil der Tatverdächtige anschließend flüchtete, wurde eine Fahndung ausgelöst, die laut Stuttgarter Polizei eine größere Personalstärke erforderte. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar.