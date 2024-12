Ist das Ding echt oder bloß eine Attrappe? Am Montagnachmittag hatten Passanten und die Polizei im Stuttgarter Süden einige bange Minuten zu überstehen.

Was denkt sich einer, wenn er auf dem belebten Marienplatz mit einer Schusswaffe herumfuchtelt? Das ist vorerst nicht in den Polizeiprotokollen vermerkt, in denen der Vorfall am Montagnachmittag am Stuttgarter Marienplatz verzeichnet ist. Dort hatten mehrere Zeugen gegen 13.45 Uhr den Notruf gewählt, weil ein Mann mit einer schwarzen Pistole auf dem Weg zur unterirdischen Stadtbahn-Haltestelle war – und dabei zwischendurch die Waffe auf Passanten richtete.